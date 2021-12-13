В Берёзовском ГО добровольцы спасли из пожара семь жителей двухэтажного барака

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В посёлке Лосиный Берёзовского ГО в ночь на 13 декабря произошёл пожар в частично расселённом бараке на улице Октябрьская. Местные жители спасли со второго этажа здания семь человек.

Первыми к месту происшествия прибыла добровольная дружина и сотрудники пожарной охраны Свердловской области. К этому моменту из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Из-за быстрого распространения огня по деревянным конструкциям и сильного задымления несколько человек на втором этаже не могли покинуть дом. Добровольцы, прибывшие на место пожара, с помощью трёхколенной лестницы смогли спасти семь человек из задымлённого помещения. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составляла 30 квадратных метров - горели входная группа и лестничный пролёт подъезда. В тушении пожара были задействованы 19 человек и 6 единиц техники. Возгорание было потушено за 11 минут.

К слову, минувшей ночью в Екатеринбурге и Каменске-Уральском горели пятиэтажки.