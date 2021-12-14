В Нижней Салде за ночь сгорели дом, автомобиль и мотоцикл

В Нижней Салде произошёл крупный пожар. На площади 190 кв. м там сорели частный жилой дом, надворные постройки, автомобиль "ВАЗ 2114" и мотоцикл "Урал".
Пожар произошёл накануне после 22:00, потушить его удалось к полуночи, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3:32.
"На ул. Рабочей Молодёжи выезжали 12 спасателей и 4 единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 23:20", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что прошлой ночью в Екатеринбурге и Каменске-Уральском ночью горели пятиэтажки. А в Берёзовском ГО добровольцы спасли из пожара семь жителей двухэтажного барака.
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Поджигатели
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