В Нижней Салде за ночь сгорели дом, автомобиль и мотоцикл

Огонь охватил дом, машину и мотоцикл. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижней Салде произошёл крупный пожар. На площади 190 кв. м там сорели частный жилой дом, надворные постройки, автомобиль "ВАЗ 2114" и мотоцикл "Урал".

Пожар произошёл накануне после 22:00, потушить его удалось к полуночи, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3:32.

"На ул. Рабочей Молодёжи выезжали 12 спасателей и 4 единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 23:20", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что прошлой ночью в Екатеринбурге и Каменске-Уральском ночью горели пятиэтажки. А в Берёзовском ГО добровольцы спасли из пожара семь жителей двухэтажного барака.