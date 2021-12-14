В Екатеринбурге вооружённый мужчина похитил из банка 10 миллионов рублей

Грабитель был вооружён. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге вооружённый пистолетом мужчина ограбил банк. Полиция ищет грабителя.

Инцидент произошёл в банке на улице Декабристов в Октябрьском районе. Тревожный сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 19:05. По предварительным данным, грабитель похитил порядка 10 млн рублей. Для устрашения персонала он выстрелил из пистолета. К счастью, информации о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место ЧП экстренно прибыли и работают сыщики районного отдела полиции, городского УМВД и ГУ МВД. Следственно-оперативную группу возглавляет глава городского гарнизона Игорь Озеров.

"Сейчас сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев, детально анализируют съёмки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей, а также отрабатывают на причастность к преступлению ранее судимых из числа недавно освободившихся из колонии, и склонных к такого рода противоправной деятельности", - рассказал Валерий Горелых.

Он уточнил, что уголовное дело полиция возбудит в кратчайший срок. За преступления, предусмотренные ст. 162 УК РФ (вооруженный разбой), можно получить до 10 лет лишения свободы.

Судя по внешним данным, похитителю около 50 лет, его рост составляет 180-185 см. Лицо было спрятано под синей кофтой. одет в длинную чёрную куртку с капюшоном.

Полиция обращается к жителям микрорайона, владеющих информацией о личности нападавшего, с просьбой, в том числе конфиденциально, проинформировать их по круглосуточному "телефону доверия" главка 8 (343) 358-71-61. Расследование продолжается.