По делу о трагедии на шахте "Листвяжная" задержан её основной собственник Михаил Федяев

Вместе с Михаилом Федяевым задержали ещё трёх человек. Фото: Алексей Кунилов.

По делу о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе задержаны ещё четыре человека. В их числе - основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев.

Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следователями центрального аппарата задержаны ещё четверо лиц, - сообщила она. - Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов".

Также официальный представитель СК России отметила, что в зависимости от роли каждого из задержанных им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия.

"В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Светлана Петренко.

Напомним, что трагедия на "Листвяжной" произошла 25 ноября. В результате она унесла жизнь 51 человека. При этом, утром 26 ноября сообщалось, что погибли 52 человека: шести горноспасателей и 46 шахтёров. Позже стало известно, что один спасатель - 51-летний помощник командира взвода (МБЭР) ВГСВ №2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ" Александр Заковряшин, ранее считавшийся погибшим, найден живым. Пять погибших на шахте горноспасателей посмертно представили к ордену Мужества.

Суд арестовал первого замдиректора шахты "Листвяжная" Андрея Молостова. Ему предъявили обвинение в нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Тогда же арестовали двух инспекторов Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Им предъявили обвинение в халатности. Также задержаны директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков и начальник участка Сергей Герасименок.

Соболезнования из-за трагедии в Кузбассе выразили Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Кабмин выделил 80 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших на шахте "Листвяжная".