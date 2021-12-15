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15 декабря 2021, 12:09

Из-за недомогания пассажира самолёт Екатеринбург - Москва сел в Нижнем Новгороде

самолёт "Уральских авиалиний"

У пассажира ухудшилось самочувствие. Фото: Евгения Скачкова.

Самолёт "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Нижнем Новгороде. Воздушное судно направлялось из Екатеринбурга в Москву.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Изданию уточнили, что во время выполнения рейса U6272 Екатеринбург - Москва у пассажира ухудшилось самочувствие.

"Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту Нижнего Новгорода и вызвать бригаду скорой помощи", - заявил представитель "Уральских авиалиний".

Областная газета Свердловской области

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