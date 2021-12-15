Полиция возбудила уголовное дело после вооружённого ограбления банка в Екатеринбурге

Ограбление произошло в банке на ул. Декабристов. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело после вооружённого ограбления банка накануне вечером. Поиски грабителя продолжаются.

Следственное подразделение отдела полиции №7 городского УМВД возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п."б" ч.4 ст.162 УК РФ (вооружённый разбой). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также сообщил, что информация об отсутствии пострадавших и погибших подтвердилась. Однако грабитель мог кого-нибудь ранить, так как выстрелил в дверь, за которой прятались сотрудники банка. Мужчина использовал предмет, похожий на пистолет-ракетницу.

"Охотник за чужими деньгами пришёл в ярость, когда одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Он под угрозой убийства заставил открыть дверь другую работницу банка. Только тогда ему удалось заполучить желанные средства", - пояснил Валерий Горелых.

По уточнённым данным, грабитель вынес около 9 млн рублей, порядка 5 000 долларов США и более 2 000 евро. В общей сумме ущерб составляет около 10 миллионов рублей. На место происшествия выезжали криминалисты и кинолог с овчаркой, которая помогла установить, в каком направлении скрылся похититель.

Сыщики изъяли ряд вещественных доказательств. Составляется субъективный портрет нападавшего, отрабатываются на причастность к разбойному нападению те, кто склонен к такого рода противоправной деятельности.

Напомним, вооружённое ограбление банка произошло накануне вечером. Мужчина лет 50 ворвался в отделение "Хоум Кредит Банка" на ул. Декабристов и вынес оттуда около 10 млн рублей.

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