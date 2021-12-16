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16 декабря 2021, 13:35

Мэрию Екатеринбурга могут наказать за плохую уборку дорог

гололёд

В ходе вчерашней проверки были выявлены недостатки зимнего содержания на проезжей части вдоль бордюрного камня, заездных карманов автобусных остановок и тротуаров. Фото: Галина Соловьёва.

Госавтоинспекция Свердловской области выразила недовольство зимнем содержанием улично-дорожной сети Екатеринбурга. Из-за плохой уборки с 1 ноября было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий.

По сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 125% больше. В указанных авариях погибли два человека, ещё 36 получили травмы.

"18 происшествий, зарегистрированы в период с 20 ноября по настоящее время, когда на территории города обильных осадков в виде снега не наблюдалось. Указанная аварийность свидетельствует, что работа по содержанию улично-дорожной сети города Екатеринбурга в зимний период не организована". - рассказали "Областной газете" в пресс-службе регионального ГИБДД.

Изданию уточнили, что в ходе вчерашней проверки были выявлены недостатки зимнего содержания на проезжей части вдоль бордюрного камня, заездных карманов автобусных остановок и тротуаров. В адрес городских властей подготовлено восемь предписаний, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодорог и улиц).

Областная газета Свердловской области

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