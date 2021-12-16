Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Курган

В результате ДТП пассажир Renault, а также водитель и два пассажира автомобиля Hyundai, в том числе девочка 2006 года рождения получили травмы. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня утром на 72 километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла массовая авария с участием пяти машин. В ДТП пострадали четыре человека.

Предварительно установлено, что Renault, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, въехал во впереди идущий "ГАЗ-273000". Затем иномарка выехала на встречку, где столкнулась с Hyundai. После этого последнюю машину отбросило на встречный "КамАЗ-65206-Т5" с полуприцепом и на попутный "ВАЗ-21102".

В результате ДТП пассажир Renault, а также водитель и два пассажира автомобиля Hyundai, в том числе девочка 2006 года рождения получили травмы. Ребёнок госпитализирован в больницу Каменска-Уральского с травмами в виде закрытого перелома костей таза, рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские установили личности водителей. Каждый из них уже дал пояснения по факту ДТП. Перекрытия федеральной трассы и затруднений в движении не допущено. Водителям напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.