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Общество / Происшествия
16 декабря 2021, 16:33

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Курган

ДТП

В результате ДТП пассажир Renault, а также водитель и два пассажира автомобиля Hyundai, в том числе девочка 2006 года рождения получили травмы. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня утром на 72 километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла массовая авария с участием пяти машин. В ДТП пострадали четыре человека.

Предварительно установлено, что Renault, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, въехал во впереди идущий "ГАЗ-273000". Затем иномарка выехала на встречку, где столкнулась с Hyundai. После этого последнюю машину отбросило на встречный "КамАЗ-65206-Т5" с полуприцепом и на попутный "ВАЗ-21102".

В результате ДТП пассажир Renault, а также водитель и два пассажира автомобиля Hyundai, в том числе девочка 2006 года рождения получили травмы. Ребёнок госпитализирован в больницу Каменска-Уральского с травмами в виде закрытого перелома костей таза, рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские установили личности водителей. Каждый из них уже дал пояснения по факту ДТП. Перекрытия федеральной трассы и затруднений в движении не допущено. Водителям напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.

Областная газета Свердловской области

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