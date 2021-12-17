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Общество / Происшествия
17 декабря 2021, 07:39

В Екатеринбурге пожар в многоэтажке в Светлом вывел на улицу 120 человек

Пожар в многоэтажке в Светлом

Установлено, что горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге пожар произошёл в 26-этажном доме в микрорайоне Светлый. Не дожидаясь спасателей, из дома эвакуировались 120 человек, в том числе 10 детей.

Инцидент произошёл накануне поздно вечером. В Светлый выезжали 22 спасателя на 8 спецмашинах. Установлено, что горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадавших нет.

"Открытое горение ликвидировано в 22:47, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены к полуночи. После этого жильцы смогли вернуться в свои квартиры", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что прошлой ночью в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ночью горели машины.

Областная газета Свердловской области

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