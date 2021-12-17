Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в посёлке Исток

Одна из версий пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Следователи начали проверку по факту смерти двух мужчин при пожаре в п. Исток г. Екатеринбург. Инцидент произошёл в двухэтажном доме по переулку Озёрному. Погибшие обнаружены в одной из коммунальных квартир в ходе тушения огня.

Полицейские уже установили их личности - это мужчина 1964 года рождения и его сосед 1967 года рождения. При пожаре также пострадала мама одного из погибших - женщину 1930 года рождения госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Женщина смогла эвакуироваться из задымлённой комнаты.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что возгорание возникло в одной из комнат в коммунальной квартире, в которой проживает пожилая женщина со своим взрослым сыном. Продукты горения распространились и в другую комнату данной квартиры, где проживал ещё один мужчина", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошёл накануне вечером в квартире на первом этаже двухэтажки. На площади 20 кв. м сгорело домашнее имущество.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одна из версий пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. Установлено, что очаг возгорания находился в районе дивана. Проверку проводят полицейские, СКР и МЧС.

Добавим, что накануне поздно вечером пожар произошёл также в микрорайоне Светлый Екатеринбурга. Там из 26-этажного дома эвакуировались 120 человек. Пострадавших, к счастью, нет.