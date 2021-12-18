Водитель 012 автобуса в Екатеринбурге выволок пожилую женщину из транспорта

Инцидент произошёл в автобусе. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге водитель 012 автобуса грубо высадил пожилую женщину. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку соблюдения требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"По сообщению СМИ, водитель автобуса маршрута 012 выволок из автобуса престарелую женщину, которая поднималась по ступенькам автобуса. Согласно публикации, водителя разозлило то, что пенсионерка долго поднималась в салон автобуса", - рассказали в ведомстве.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства. Планируется опросить сотрудников транспортной организации, обслуживающей данный маршрут. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сейчас прокуратура Екатеринбурга также проверяет информацию о высадке ребёнка из общественного транспорта. Девочку отказались везти в двух автобусах.