Темы дня

Общество / Происшествия
19 декабря 2021, 15:10

Прокуратура проверит информацию о ссоре учительницы и ученика в Берёзовском

прокуратура свердловской области

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Фото: Алексей Кунилов

В школе города Берёзовского учительница дала пощёчину ученику. Прокуратура организовала проверку.

Прокуратура Берёзовского организовала проверку информации об инциденте в образовательном учреждении в городе. Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего, опросят преподавателей и изучат обстоятельства.

"Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее в Интернете появилось видео, где учительница рвёт тетрадь ученика и даёт ему пощёчину после того, как мальчик обратился к педагогу на "ты".

Напомним, сейчас прокуратура проводит проверку после того, как водитель 012 автобуса в Екатеринбурге выволок пожилую женщину из транспорта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.12.2021, 16:09 / Общество
Стала известна причина сбоя в информационной системе ГИБДД
19.12.2021, 15:10 / Общество
Прокуратура проверит информацию о ссоре учительницы и ученика в Берёзовском
19.12.2021, 14:11 / Общество
ГИБДД предупредила екатеринбуржцев об опасностях на дорогах из-за снегопада
19.12.2021, 13:12 / Общество
За сутки в России коронавирусом заболели 27 967 жителей
19.12.2021, 13:01 / Общество
В Свердловской области за сутки коронавирусом заболел 621 человек