Прокуратура проверит информацию о ссоре учительницы и ученика в Берёзовском

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Фото: Алексей Кунилов

В школе города Берёзовского учительница дала пощёчину ученику. Прокуратура организовала проверку.

Прокуратура Берёзовского организовала проверку информации об инциденте в образовательном учреждении в городе. Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего, опросят преподавателей и изучат обстоятельства.

"Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее в Интернете появилось видео, где учительница рвёт тетрадь ученика и даёт ему пощёчину после того, как мальчик обратился к педагогу на "ты".

Напомним, сейчас прокуратура проводит проверку после того, как водитель 012 автобуса в Екатеринбурге выволок пожилую женщину из транспорта.