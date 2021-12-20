Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате тайфуна на Филиппинах

Президент России Владимир Путин направил филиппинскому лидеру Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями. Фото: пресс-служба Кремля.

В конце прошлой недели в центральные районы Филиппин пришёл сильный тайфун "Раи", унесший жизни почти 400 человек. Президент России Владимир Путин направил филиппинскому лидеру Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - пишет глава Российской Федерации.

По последним данным, в результате тайфуна погибли 375 человек, порядка 500 человек пострадали, ещё около 60 человек числятся пропавшими без вести. Стихия разрушила более 3,7 тыс. домов и повредила более 16 тыс. строений, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Rappler.

Сейчас в центральных районах страны продолжаются восстановительные работы. Общий ущерб, нанесённый тайфуном, по предварительным оценкам составляет почти 6 млрд песо или около 120 млн долларов.