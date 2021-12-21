Стая бродячих собак запугала жителей Академического

Стая собак терроризируют жителей одного из районов Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проверит информацию о нападении стаи бродячих собак на жителей Академического. От бездомных животных страдают взрослые и дети.

По предварительной информации, стая собак неоднократно замечена по ул. Рябинина, вблизи автозаправки. За короткий срок зафиксированы случаи нападения на людей с причинением телесных повреждений и порчи имущества.

Прокуратурой организована проверка. Специалисты надзорного ведомства выясняют, обстоятельства происшествия, в том числе являются ли данные собаки безнадзорными. Если подтвердится, что это бродячие животные, то вопросы появятся к организации-подрядчику, который по условиям муниципального контракта должен осуществлять отлов собак.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, информирует пресс-служба регионального ведомства.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области разработан план по созданию приютов для животных до 2026 года. Он включает строительство шести передержек, в том числе в Екатеринбурге.

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