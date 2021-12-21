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21 декабря 2021, 12:27

В Екатеринбурге эвакуировали гимназию №161

школа

Причиной эвакуации стало тревожное сообщение. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге эвакуировали гимназию №161 (бульвар Денисова-Уральского, 9А). Причиной стало сообщение о минировании.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили в департаменте образования уральской столицы. В самом учебном заведении на звонок журналиста не ответили. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пообещали предоставить подробности позднее.

Напомним, предыдущее лжеминирование в образовательном учреждении было зафиксировано весной этого года. Тогда из школы №62 эвакуировали 286 детей. В октябре из-за сообщения о бомбе посетителям Театра оперы и балета пришлось покинуть здание.

Областная газета Свердловской области

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