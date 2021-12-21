Стали известны подробности эвакуации екатеринбургской гимназии

Проверка в гимназии завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня из-за сообщения о минировании гимназию №161 в Екатеринбурге пришлось эвакуировать. По уточнённым данным, учебное заведение покинули 902 ученика и 62 сотрудника.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, в 11:17 в МБОУ прибыла Росгвардия и уведомила о поступлении сообщения о минировании. После этого здание учебного учреждения покинули школьники и работники.

"Дети эвакуированы одетыми в верхнюю одежду. Время эвакуации составило семь минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверка уже окончена, подозрительных предметов не обнаружено. Гимназия заработала в штатном режиме.