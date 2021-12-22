За сутки в Свердловской области произошло 93 ДТП

Проблемы на дорогах вызвал выпавший снег. Фото: Александр Исаков.

На дорогах Свердловской области за последние сутки зафиксировано 93 ДТП. В этих авариях погибли три человека, ещё 14 пострадали.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России, смертельные аварии произошли на Тюменском тракте, под Асбестом и под Первоуральском. Причинами стали выезд на встречку и движение по встречной полосе там, где оно запрещено.

Изданию отметили, что проблемы на дорогах вызвал выпавший снег. Ранее из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий на трассе Екатеринбург - Серов и на участке дороги от Невьянска до Верхнепышминского района было введено ограничение движения грузового транспорта. Сейчас движение восстановлено. Однако проблемы сохраняются.

Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы. Автоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД, выбирать пониженную скорость, избегать резких манёвров - торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны.