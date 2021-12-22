В Нижнем Тагиле пенсионер подскользнулся на льду и погиб

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проверяет информацию о гибели пенсионера. По предварительным данным, причиной его смерти стало падение на обледеневшем тротуаре вблизи магазина по ул. Зари.
Точную причину смерти мужчины установят по результатам судмедэкспертиз. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что в ходе организованной проверки, сотрудники надзорного ведомства выявят ответственных за содержание указанного участка дорожно-уличной сети. А также дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства при проведении сезонных работ.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
По распространённой ранее в Интернете информации, инцидент произошёл 17 декабря. В тот же день пенсионера доставили в Демидовскую горбольницу. Через пару дней мужчина скончался.
Добавим, в период гололёда жителям региона стоит обратить внимание на свою обувь. От высоких каблуков лучше отказаться. Отдайте предпочтение устойчивой подошве или используйте специальные противоскользящие приспособления. «Облгазета» составила гид по выбору удобной и не скользящей в гололёд обуви.
Читайте также:
На уборку свердловских дорог от снега вывели 467 спецмашин.