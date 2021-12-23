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Общество / Происшествия
23 декабря 2021, 13:56

В ДТП на Урале погибла многодетная мать

смертельное ДТП

Семья ехала из Чувашской республики домой в Тюмень. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали три ребёнка. Их мать погибла.

По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano, двигаясь по Московскому тракту в направлении улицы Светлореченская выехал на красный свет и врезался в Audi A6. В результате столкновения первую машину отбросило на стоящий Автогрейдер. Всё это произошло в 23:25 22 декабря на Чусовском тракте, сообщили в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В результате ДТП в первой иномарке пострадали трое детей. 7-летний мальчик получил перелом носа и сотрясение головы, его 4-летний брат - тупую травму живота. У годовалой девочки сотрясение головного мозга и ушибы. Их мать (1990 года рождения), которая находилась на заднем пассажирском сидении посередине, от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.

По словам водителя транспортного средства, он с семьей следовал из Чувашской республики домой в Тюмень. На месте происшествия автоинспекторами проведены все процессуальные действия, замеры, опрошены очевидцы. По факту аварии проводится расследование, в ходе которого нарушитель будет привлечен к административной ответственности по ст.12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) и по ст.12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей).

Накануне "Областная газета" писала, что на дорогах Свердловской области за сутки было зафиксировано 93 ДТП. В этих авариях погибли три человека, ещё 14 пострадали.

Областная газета Свердловской области

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