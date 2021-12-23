Темы дня

Общество / Происшествия
23 декабря 2021, 16:12

Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Каменске-Уральском

ДТП

В результате аварии в больницу доставлены четыре человека. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня в Каменске-Уральском на улице Алюминиевая произошло ДТП с участием рейсового автобуса №11. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

По предварительным данным, неустановленный автомобиль, скрывшийся с места происшествия, при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу автобусу ПАЗ (перевозчик ООО "Экспресс Сити"). Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта вывернул руль и въехал в светофор.

В результате аварии в больницу доставлены четыре человека. Сейчас их осматривают врачи.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, движение на участке не затруднено. Автоинспекторы находятся на месте происшествия, выясняют все обстоятельства аварии, опрашивают очевидцев.

Читайте также:

В ДТП на Урале погибла многодетная мать.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2021, 20:03 / Общество
В посёлках Сосьва и Восточный установили 80 новых контейнеров для сбора мусора
23.12.2021, 19:20 / Культура
Российский мультфильм вошёл в шорт-лист «Оскара»
23.12.2021, 19:14 / Общество
Владимир Путин напомнил об обещании кабмина РФ поднять пенсии выше уровня инфляции
23.12.2021, 18:51 / Общество
В Екатеринбурге повысят пропускную способность улицы Радищева
23.12.2021, 18:22 / Общество
17-я пресс-конференция Владимира Путина длилась 3 часа 54 минуты