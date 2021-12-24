В посёлке Буланаш ночью эвакуировали 20 человек из девятиэтажки

После тушения пожара и проверки помещений спасателями жители смогли вернуться в квартиры. Фото: Павел Ворожцов

В ночь на 24 декабря в п. Буланаш Артёмовского ГО загорелся девятиэтажный дом. По лестничным маршам эвакуировались 21 житель, в том числе восемь детей.

Сообщение о возгорании в доме на ул. Максима Горького поступило в диспетчерскую в 1:50. Установлено, что площадь пожара составила 5 кв. м. Горело домашнее имущество в квартире на первом этаже.

"В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.