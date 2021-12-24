Число пострадавших в аварии с автобусом в Каменске-Уральском увеличилось до 10

Всего в момент аварии в автобусе находилось около 25 пассажиров. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Количество пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса №11 в Каменске-Уральском увеличилось до 10. Двое из них дети.

По уточнённым данным регионального УГИБДД ГУ МВД России, троих женщин госпитализировали в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга, остальные отделались ушибами. Им назначено амбулаторное лечение. Всего в момент аварии на перекрёстке улиц Алюминиевая – Калинина в автобусе находилось около 25 пассажиров.

Отмечается, что в ходе розыскных мероприятий мужчина, который спровоцировал съезд автобуса с дороги и уехал, был установлен. Им оказался 44-летний водитель автомашины Volkswagen Polo. По его словам, что не видел момент съезда автобуса с дороги и его наезд на светофор.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах.

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