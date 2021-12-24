Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге перекрыли улицу Серова

Сейчас движение по участку улицы Серова от Большакова до Фурманова затруднено. Фото: сервис Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге произошла коммунальная авария вблизи дома №6 по улице Серова. Водителей предупреждают об изменении схемы движения.

Автолюбителям придётся объезжать участок улицы Серова - от Большакова до Фурманова. Автобус №46 будет следовать по улице Сурикова. Предполагается, что ограничения продлятся до 25 декабря.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", на сегодня запланированы раскопочные работы, поэтому потребовалось перекрыть движение для раскопок. Без воды остались жильцы дома №106 на Фурманова.

Предприятие просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути объезда. Сейчас движение по указанному участку затруднено.

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