Темы дня

Общество / Происшествия
24 декабря 2021, 12:34

Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге перекрыли улицу Серова

коммунальная авария

Сейчас движение по участку улицы Серова от Большакова до Фурманова затруднено. Фото: сервис Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге произошла коммунальная авария вблизи дома №6 по улице Серова. Водителей предупреждают об изменении схемы движения.

Автолюбителям придётся объезжать участок улицы Серова - от Большакова до Фурманова. Автобус №46 будет следовать по улице Сурикова. Предполагается, что ограничения продлятся до 25 декабря.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", на сегодня запланированы раскопочные работы, поэтому потребовалось перекрыть движение для раскопок. Без воды остались жильцы дома №106 на Фурманова. 

Предприятие просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути объезда. Сейчас движение по указанному участку затруднено.

Читайте также:

В Екатеринбурге повысят пропускную способность улицы Радищева.

Съезд с Объездной дороги на Белинского в Екатеринбурге будет перекрыт до мая 2022 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.12.2021, 13:34 / Общество
В Свердловской области за сутки подтверждено 576 случаев коронавируса
24.12.2021, 13:25 / Общество
Из Екатеринбурга впервые открываются регулярные рейсы в Курск
24.12.2021, 12:51 / Общество
В ПФР напомнили, во сколько лет в 2022 году будут выходить на пенсию мужчины и женщины
24.12.2021, 12:50 / Общество
Евгений Куйвашев поручил свердловскому кабмину проанализировать пресс-конференцию Владимира Путина
24.12.2021, 12:34 / Общество
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге перекрыли улицу Серова