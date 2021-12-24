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24 декабря 2021, 16:05

В Каменске-Уральском задержали лжеминёра, из-за которого эвакуировали мэрию

Телефон в руке

Тревожный звонок поступил сегодня в приёмную по обращениям граждан администрации Каменского ГО. Фото: Галина Соловьёва

В Каменске-Уральском сегодня днём экстренно эвакуировали сотрудников администрации из-за сообщения о минировании. Здание обследовал кинолог с собакой. Угроза не подтвердилась.

На место происшествия, на ул. Ленина, 32, выезжали медики, пожарные, сотрудники Росгвардии и полиции. Они оцепили здание. Работники смогли вернуться на свои места после обследования помещений.

"Личность гражданина, сообщившего о ложном минировании в здании администрации Каменска-Уральского городского округа, установлена правоохранителями. По предварительной информации, угроза исходила от мужчины, который позвонил в приёмную по обращениям граждан", - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Добавим, что в Екатеринбурге на этой неделе эвакуировали сразу два образовательных учреждения из-за ложных сообщений о минировании. Это школа №147 и гимназия №161.

Областная газета Свердловской области

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В Каменске-Уральском задержали лжеминёра, из-за которого эвакуировали мэрию