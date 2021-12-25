В Екатеринбурге в кафе возле остановки "Билимбаевская" застрелили мужчину

Место, возле которого произошло убийство посетителя по неизвестным причинам. Фото: СУ СКР по Свердловской области

На Старой Сортировке произошло особо тяжкое преступление. Неизвестный мужчина в синей куртке и капюшоне застрелил посетителя кафе, пока тот пил чай.

Инцидент произошёл в точке быстрого питания у автобусной остановки "Билимбаевская". Полиция Екатеринбурга ищет убийцу и вместе со следователями опрашивает очевидцев. Отрабатываются разные версии произошедшего. Личность погибшего установлена - это мужчина 1965 года рождения.

"Сообщение о данном происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции № 10 от бригады скорой помощи в 20:52. По предварительным данным, в помещении точки быстрого питания мужчина за столиком пил чай. Неожиданно вошёл неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в чёрной маске и при помощи предмета похожего на пистолет смертельно ранил гражданина и скрылся", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На место выезжали усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством подполковника полиции Дмитрия Афанаскина, замначальника полиции города подполковник Виктор Позняк, руководитель районного следственного отдела СК подполковник юстиции Артём Решетников, а также полицейский-кинолог с собакой.

Следственным отделом по Железнодорожному району СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Злоумышленнику грозит наказание за совершение особо тяжкого преступления - до 15 лет лишения свободы.

"По уголовному делу выполняются необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Выполняются иные процессуальные действия по установлению и задержанию подозреваемого "по горячим следам", - сообщил старший помощник главы СКР по региону Александр Шульга.