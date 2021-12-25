В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень погибли мать и 10-месячный ребёнок

Машину перевернуло после столкновения со столбом. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Накануне на 238 км трассы Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП. Погибли девушка и её 10-месячный ребёнок.

Инцидент произошёл в Талицком районе. 32-летний водитель автомобиля Renault Logan допустил занос, наехал на опору ЛЭП, съехал с дороги, после чего машина опрокинулась, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

"В результате ДТП погибла 25-летняя женщина и её 10-месячный ребёнок - пассажиры легкового автомобиля Renault Logan. В момент ДТП они находились на заднем сидении автомобиля, женщина была пристегнута ремнем безопасности, ребёнок находился в детском удерживающем устройстве", - говорится в сообщении.

На заднем сиденье находился мальчик четырёх лет, в детском кресле, он выжил. Водитель получил незначительные травмы, госпитализация ему не потребовалась. Известно, что семья возвращалась в Тюмень после того, как мужчина встретил супругу с детьми в аэропорту Кольцово.

Сотрудники ГИБДД обследовали место аварии, недостатков содержания дороги не выявили. Видимость на участке была хорошая. Водитель дал пояснения по факту ДТП, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, опрашивают очевидцев. По факту ДТП проводится проверка.