В Екатеринбурге эвакуировали 15 жильцов многоэтажки из-за пожара в лифте

В ликвидации огня было задействовано 14 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге рано утром произошёл пожар в кабине лифта многоэтажного дома на ул. Крестинского. Было эвакуировано 15 жильцов.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:48. В десятиэтажном доме горела кабина лифта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Возгорание создавало угрозу задымления по всем этажам, поэтому было принято решение об эвакуации людей. Всего по лестничным маршам вывели 15 человек. На тушение подавался один ствол, работало звено газодымозащитной службы", - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения 60-го отряда, подполковник Андрей Чернецкий.

Пострадавших в пожаре и жертв не было. Для ликвидации огня были задействованы 14 человек и 4 машины.

Напомним, в ночь на 24 декабря в п. Буланаш Артёмовского ГО загорелся девятиэтажный дом. По лестничным маршам эвакуировались 21 человек, в том числе восемь детей.