В Екатеринбурге эвакуировали 15 жильцов многоэтажки из-за пожара в лифте

В Екатеринбурге рано утром произошёл пожар в кабине лифта многоэтажного дома на ул. Крестинского. Было эвакуировано 15 жильцов.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:48. В десятиэтажном доме горела кабина лифта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
"Возгорание создавало угрозу задымления по всем этажам, поэтому было принято решение об эвакуации людей. Всего по лестничным маршам вывели 15 человек. На тушение подавался один ствол, работало звено газодымозащитной службы", - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения 60-го отряда, подполковник Андрей Чернецкий.
Пострадавших в пожаре и жертв не было. Для ликвидации огня были задействованы 14 человек и 4 машины.
Напомним, в ночь на 24 декабря в п. Буланаш Артёмовского ГО загорелся девятиэтажный дом. По лестничным маршам эвакуировались 21 человек, в том числе восемь детей.
Памятка МЧС: Что делать при пожаре в лифте?
Причиной пожара в лифте часто становятся короткое замыкание электропроводки или непогашенные спички или окурку сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта.
- При первом появлении даже самого лёгкого дыма в кабине лифта жмите кнопку "вызов" и сообщайте об этом диспетчеру.
- Если лифт в движении, не пытайтесь его остановить, дождитесь остановки и открытия дверей.
- Как только лифт открылся и вы вышли, постарайтесь заблокировать двери, чтобы никто не мог вызвать лифт и попасть в ловушку.
- Не забывайте, что кабина лифта находится под напряжением - не тушите ее водой или пенным огнетушителем. Используйте углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок.
- Во время тушения кабины лифта не заходите внутрь, так как она может самопроизвольно начать двигаться.
- Если лифт вместе с вами остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь.
- Пытаясь раздвинуть двери лифта и покинуть кабину, будьте осторожны - не упадите в шахту.
- Если покинуть лифт не получается, то до прибытия помощи закройте нос и рот платком или рукавом одежды, смоченными водой, молоком или даже мочой.