В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень погибла 24-летняя девушка-водитель

Девушка выехала на встречную полосу. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП. В результате погибла девушка, находившаяся за рулём одного из автомобилей, трое человек пострадали.

Авария произошла накануне на 210 км трассы Екатеринбург - Тюмень. 24-летняя девушка, которая был за рулём Lada Priora, при обгоне не проконтролировала движение других машин, допустила занос своего автомобиля, выехала на встречную полосу и столкнулась с Honda, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"В результате ДТП погибла водитель автомобиля Lada Priora, имеющая стаж вождения 5 лет. Также в приёмный покой Талицкой ЦРБ с травмами различной степени тяжести доставлены пассажиры автомобиля Honda 42-летняя женщина, её сын, 7-летний мальчик, который в момент ДТП находился на заднем сидении. Они находятся в тяжелом состоянии. 14-летний мальчик серьёзных травм не получил, отпущен домой", - говорится в сообщении.

Все участники происшествия были пристегнуты ремнем безопасности. Водитель Honda имеет стаж вождения 13 лет, к административной ответственности привлекался 13 раз, в момент ДТП был трезв.

В каком состоянии водитель Lada Priora управлял автомобилем, будет установлено только в ходе проведения экспертизы в медицинском учреждении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, опрашиваются очевидцы аварии, проведено обследование места ДТП, недостатков не выявлено, видимость в месте, где произошло происшествие, хорошая.

Напомним, днём раннее на этой же трассе в аварии погибли мать и 10-месячный ребёнок.