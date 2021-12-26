За ночь в Екатеринбурге сгорели автомобиль и торговый ларёк

Машина загорелась во дворе на ул. Кунарская. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В ночь на 26 декабря в Екатеринбурге произошло несколько возгораний. В огне пострадали машина во дворе и торговый ларёк.

В 04:26 спасателям поступил сигнал о пожаре на ул. Кунарская. Горел кузов автомобиля Hyundai Sonata. На место выезжали 2 единицы техники и 7 человек личного состава, но возгорание было потушено населением с помощью первичных средств пожаротушения.

В 04:40 диспетчерской службе сообщили о пожаре на ул. Пехотинцев.

"На площади 22 кв.м сгорел торговый павильон быстрого питания, повреждена внутренняя отделка соседнего торгового павильона", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали за несколько минут, но проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 6 часов утра.

Напомним, накануне, из-за пожара в лифте, из 10-этажного дома эвакуировали 15 жильцов.