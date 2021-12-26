В Екатеринбурге за день эвакуировали три торговых центра

ТЦ "Радуга-Парк" стал вторым местом, которое подверглось атаке лжеминёров. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге за прошедшие сутки из-за сообщений о минировании эвакуировали три торговых центра. Атаке лжеминёров подверглись "Кит", "Радуга-Парк" и "Veer Mall".

Первым "заминировали" торговый центр "Кит" на Юго-Западе. Из него эвакуировали около 950 человек, сообщает "Коммерсант". На месте работали сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, скорая.

Затем поступило сообщение в адрес второго торгового центра, который тоже расположен на Юго-Западе, - "Радуга-Парк". Всех посетителей и работников вывели на улицу, на месте работали кинологи, специалисты по взрывным устройствам, полиция, МЧС и скорая.

Позже в группе "Инцидент Екатеринбург" появилось сообщение о том, что в 23:30 по той же причине эвакуировали "Veer Mall" на Уралмаше. По фотографиям видно, что на место выезжали полиция, кинологи и МЧС.

Корреспонденту "Областной газеты" пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что по итогам обследования помещений, угрозы людям и зданиям ни в одном из трёх случаев не было.