В Свердловской области при пожаре в садовом домике погибли двое мужчин

Мужчины растопили печь, чтобы согреться. Фото: Павел Ворожцов

В коллективном саду "Малиновка" в Карпинске сгорел один из домов. На месте происшествия были найдены двое погибших мужчин.

Сообщение о пожаре поступило в 06:46. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь на площади 24 кв.м. Открытое горение ликвидировали к 7 часам утра.

"На месте происшествия обнаружены тела двух погибших мужчин 2002 года рождения. Предварительная причина возгорания: неисправность печного отопления. По предварительным данным, на момент возгорания в домике находились трое мужчин – сверстников. После употребления алкогольной продукции, растопили печь и уснули", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Уточняется, что один из них почувствовал себя плохо и вышел из помещения, но, из-за сильного пламени, вернуться уже не смог. Прокуратура Карпинска проводит доследственную проверку.

Напомним, этой ночью в Екатеринбурге сгорели автомобиль и торговый ларёк.