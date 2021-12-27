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27 декабря 2021, 10:20

На Урале выясняют обстоятельства аварии с автомобилем ДПС

Свердловская Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии с автомобилем ДПС. Инцидент произошёл в Первоуральске.

Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором автомобиль дорожно-патрульной службы на скорости врезался в иномарку, а затем снёс столб и дорожный знак.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области "Областной газете" заявили, что сейчас обстоятельства происшествия выясняются, проводятся проверочные мероприятия. пострадавших в ДТП нет, уточнили изданию.

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Областная газета Свердловской области

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