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28 декабря 2021, 11:01

На Урале отлетевшее колесо спровоцировало смертельную аварию

ДТП

По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз и исследований. Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Отлетевшее колесо спровоцировало ДТП на 42 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Авария произошла накануне вечером.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, у автомобиля Renault отсоединилось колесо, после чего оно отскочило на встречный движущийся Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир 1971 года рождения второй машины. Его жена (1976 г. р.) и дочь (2010 г. р.) получили незначительные травмы головы. Госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз и исследований.

Госавтоинспекция рекомендует водителям следить за состоянием транспортных средств, вовремя проходить техосмотр и проводить необходимый ремонт и диагностику в случае поломки.

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Областная газета Свердловской области

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