В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадал один человек

В автобусе находилось три пассажира. Они не пострадали. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в Кировском районе Екатеринбурга произошло ДТП. Автобус №48 врезался в легковой автомобиль.

Как рассказали "Областной газете" в городском отделении пропаганды ГИБДД, по предварительным данным, автобус двигался по ул. Сулимова (со стороны Боровой в сторону Данилы Зверева). Водитель общественного транспорта не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Citroen.

В результате аварии пострадал водитель легковушки 1981 года рождения. Он госпитализирован в лечебное учреждение с различными травмами. Уточняется, что в автобусе находилось три пассажира. Они не пострадали.

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