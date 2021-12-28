Беременная женщина пострадала в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург

Пострадавших доставили в ГБУЗ СО "Ревдинская городская больница". Фото: пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

На трассе Пермь - Екатеринбург произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. В числе пострадавших - беременная женщина.

Как рассказали "Облгазете" в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России, инцидент произошёл сегодня в 15:30. Женщина-водитель Peugeot 207, ехавшая со стороны уральской столицы в сторону Перми, не справилась с управлением. В результате автомобиль наехал на ограждение и оказался на встречке, где столкнулся с машиной скорой помощи.

В итоге травмы получили врач и беременная женщина, которую везли в 40-ю больницу Екатеринбурга для госпитализации. Также пострадала водитель легковушки. Всех доставили в ГБУЗ СО "Ревдинская городская больница".

Внимание водители! На данный момент на участке автодороги, где произошло ДТП, организовано движение транспортных потоков по одной полосе.

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