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28 декабря 2021, 22:15

Сотрудники МЧС получили сообщение о минировании ТРЦ "Гринвич"

Гринвич

Экстренные службы получили сообщение о минировании. Фото: Владимир Мартьянов.

Вечером 28 декабря из торгово-развлекательного центра "Гринвич" эвакуировали сотни людей. Экстренные службы получили сообщение о минировании.

В соцсетях появилась информация, что посетителей "Гринвича" эвакуировали из-за задымления помещений и предполагаемого возгорания. При этом, как уточнили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в ходе осмотра ни возгорания, ни задымления в здании ТРЦ обнаружено не было.

Пресс-секретарь "Малышева, 73" Илья Клюжин заявил, что причиной эвакуации и прибытия сотрудников МЧС и МВД стало сообщение о минировании.

Областная газета Свердловской области

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