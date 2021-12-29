В Екатеринбурге водитель Honda Fit сбил пешехода на дублёре Сибирского тракта

По факту аварии ведётся расследование. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

ДТП произошло на 13-м км дублёра Сибирского тракта в тёмное время суток. Пешеход - 39-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

За рулём Honda Fit был 49-летний мужчина со стажем езды 31 год. Автоинспекторам он пояснил, что ехал на работу. Пешехода, идущего по левой стороне дороги, на повороте на п. Малый Исток он увидел поздно, поэтому не смог экстренно затормозить. Скорость движения автомобиля в этот момент была 60 км/ч. Результаты медосвидетельствования показали, что водитель трезв.

По факту аварии ведётся расследование.

"Госавтоинспекция напоминает, что наезд на пешехода является одним из наиболее распространённых видов ДТП. В связи с этим обращаем внимание водителей, быть предельно внимательными и осторожными на дороге при управлении ТС, выбирать скорость движения с учётом дорожных условий, а пешеходам - о необходимости соблюдения Правил безопасного поведения на дороге, что при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств и в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь на верхней одежде световозвращающие элементы", - напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

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