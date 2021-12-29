В Нижнем Тагиле стая бродячих собак напала на 8-летнюю девочку

Планируется выяснить, действует ли в настоящее время контракт на отлов безнадзорных животных в городе. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проверяет информацию о нападении стаи бродячих собак на ребёнка. Пострадала 8-летняя девочка.

По предварительным данным, 27 декабря безнадзорные собаки напали и покусали девочку, когда она шла на школьную ёлку. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что в ходе проверочных мероприятий надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. Специалисты установят обстоятельства нападения на ребёнка и степень причинённого ей вреда.

Кроме того, планируется выяснить, действует ли в настоящее время контракт на отлов безнадзорных животных в городе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В декабре проверку информации о нападении стаи бродячих собак на жителей Академического начала прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга.