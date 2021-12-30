В Екатеринбурге пожар в 10-этажке вывел на улицу более 30 человек

Горело домашнее имущество на площади три кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге горел 10-этажный дом на ул. Сурикова. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 32 жильца, в том числе 5 детей.

Установлено, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Горело домашнее имущество на площади 3 кв. м. Инцидент произошёл накануне поздно вечером. Пострадавших нет.

«В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 25 человек личного состава. После проливки и разборки сгоревших конструкций, а также обследования помещений более 30 человек смогли вернуться в свои квартиры», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.