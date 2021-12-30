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30 декабря 2021, 07:26

Уснувший водитель устроил смертельное ДТП на ЕКАД

ДТП на ЕКАД

Два человека погибли, ещё один пострадал в ДТП на ЕКАД. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Лобовое столкновение 2 иномарок произошло на 14-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Скончались 44-летний водитель и 43-летняя пассажирка Volkswagen Polo. Водитель Skoda Kodiaq, выехавший на встречную полосу, попал в больницу.

Предварительно установлено, что он ехал со стороны Берёзовского в сторону Тюменского тракта и допустил лобовое столкновение, потому что уснул за рулём. В результате сам 65-летний мужчина, имеющий стаж езды 22 года, доставлен в ГКБ № 36 Екатеринбурга с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.

Погибшие супруги были жителями ЯНАО. В районе ДТП накануне вечером перекрывалось движение. Проводится расследование.

«Госавтоинспекция напоминает водителям, что при признаках утомлённого состояния необходимо принять меры к остановке транспортного средства и обеспечить себе отдых. Даже непродолжительный сон позволит организму восстановить силы и продолжить движение. Напомним, что п. 2.7 ПДД запрещает водителю управлять машиной не только в состоянии опьянения, но и в болезненном или утомлённом состоянии», — отметили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

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Областная газета Свердловской области

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