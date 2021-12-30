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30 декабря 2021, 09:55

Ночью на Среднем Урале полыхали два автомобиля

Сгоревшая машина

Машины горели в ГО Верхнее Дуброво и Невьянске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области минувшей ночью горели две машины. Пожары были зафиксированы в разных муниципалитетах.

Информация об инциденте в ГО Верхнее Дуброво поступила на пульт диспетчера в 01:37. На улице Победы горел Lexus. Огнём повреждён моторный отсек и салон автомобиля.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники, четыре человека личного состава. Пожар удалось потушить за пару минут, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В 04:10 в Невьянске на улице Карла Маркса полыхала Toyota Corolla. К месту происшествия на двух спецмашинах выезжали шесть человек. Пожар потушен за две минуты. На площади два квадрата повреждён моторный отсек и салон транспортного средства.

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Поджигатели
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