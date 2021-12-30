В Екатеринбурге ночью горел дом многодетной семьи из 17 человек

Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций на площади 200 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге минувшей ночью в двухэтажном частном доме на улице Патриотов произошёл пожар. В доме проживает многодетная семья из 17 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 03:06. К месту на 7 машинах выехали 23 человека. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций на площади 200 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным региональной прокуратуры, накануне вечером взрослые уехали из дома. А подростки, которые остались отмечать наступающий Новый год, попытались растопить сауну. Однако из-за короткого замыкания начался пожар.

По факту происшествия организована проверка, в ходе которой сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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