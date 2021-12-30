Неизвестный пытался ограбить Сбербанк в центре Екатеринбурга

Ущерб банку не причинён. Пострадавших нет. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге к Сбербанку на ул. Ленина, 38 съехались несколько полицейских машин. Экстренный выезд силовиков на место связан с попыткой ограбления.

Подробнее об инциденте "Областной газете" рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, неизвестный зашёл в служебное помещение банка и потребовал наличные, угрожая "всех наказать, если не выполнят его условия". Однако персонал банка не воспринял его всерьёз и отказался отдать злоумышленнику деньги.

Незадачливый грабитель вынужден был уйти без добычи. Тревожный сигнал о ЧП в полицию поступил от ЧОП "Медведь", который по договору обеспечивает охрану данного предприятия. Ущерб банку не причинён. Пострадавших нет. Сейчас сыщики уголовного розыска ОП №5 и городского УМВД просматривают съёмки с камер видеонаблюдения, опрашивают персонал и устанавливают возможных очевидцев.

Ранее "Областная газета" писала, что полиция возбудила уголовное дело после вооружённого ограбления банка в уральской столице.