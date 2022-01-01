В лобовом столкновении под Каменском-Уральским погибли два человека

В ГИБДД напомнили, что выезд на встречку всегда вызывает тяжкие последствия. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло перед Новым годом на 128-ом км автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. Установлено, что водитель Renault Scenic, ехавший со стороны Каменска-Уральского в сторону Курганской области, оказался на встречной полосе и столкнулся с BMW X6

В первой машине водитель 1963 года рождения и женщина-пассажир 1970 года рождения погибли на месте происшествия. Во второй иномарке ехали отец с 14-летней дочкой. Их госпитализировали в травматологическое отделение горбольницы Каменска-Уральского с различными травмами. В момент столкновения девочка сидела на переднем пассажирском сидении и была пристёгнута ремнём безопасности.

На месте аварии осуществлялось регулирование дорожного движения, полностью перекрывать трассу не пришлось.

"Госавтоинспекция обращается к автомобилистам. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, всегда вызывает тяжкие последствия. Будьте предельно внимательны, опасайтесь резких манёвров на дороге. Помните, что от ваших действий за рулём зависит не только ваша жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих", – напомнили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.