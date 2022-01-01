В новогоднюю ночь в Свердловской области горели шесть домов и автомобиль

Пострадавших при пожарах в новогоднюю ночь не было. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь с 31 декабря на 1 января пожары произошли в пяти свердловских муниципалитетах. Горели шесть домов и автомобиль. Из пятиэтажки в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь эвакуировали 10 жильцов.

Речь идёт о пожаре на ул. Энтузиастов. После 2:00 там загорелось домашнее имущество в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. На тушение выезжали 9 спасателей на трёх спецмашинах. Вернуться в свои квартиры люди смогли после 3:00.

В п. Уралец Нижнего Тагила в это же время полыхал двухквартирный жилой дом. Огонь уничтожил стены, кровлю и перекрытие на площади 27 кв. м.

Возгорания минувшей ночью зафиксированы также в Пышминском, Ачитском, Шалинском ГО и в Верхней Салде. Пострадавших, к счастью, там нет. Это следует из оперативной сводки происшествий ГУ МЧС России по Свердловской области.

Так, в д. Савина Пышминского ГО сгорели надворные постройки и автомобиль "УАЗ 469". Площадь пожара на ул. Береговая составила 150 кв. м. В с. Афанасьевское Ачитского ГО огонь повредил домашнее имущество и стену частного жилого дома в пер. Кирпичный. В Шалинском ГО полностью сгорел дом на площади 100 кв. м в п. Сарга на ул. Привокзальная, а также часть двухквартирного дома в п. Пастушный на ул. Ленина. В Верхней Салде спасатели с 2:00 до 3:00 работали в коллективном саду на ул. Клубничная. Там на площади 15 кв. м сгорели кровля, перекрытие, стены и имущество в садовом доме.