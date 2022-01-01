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1 января 2022, 19:37

В Екатеринбурге в первый день нового года тушили ангар на Фронтовых Бригад

Спасатели тушат загоревшийся ангар

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге 1 января загорелся ангар на ул. Фронтовых Бригад, в котором было организовано производство бытовок. Площадь пожара составила 50 кв. м.

На тушение выезжали 26 спасателей на 8 спецмашинах. Тушение огня осложняло отсутствие воды на расстоянии 3 км.

"На площади 50 кв. м горел утеплитель отдельно стоящего ангара, в котором было организовано производство бытовок. Для тушения отдельных очагов пожара огнеборцам пришлось вскрывать кровлю ангара. Для работ на кровле пожарные задействовали ручные и автомобильные лестницы", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

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Областная газета Свердловской области

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