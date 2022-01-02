В Сухом Логе загорелись чердак и четыре квартиры в трёхэтажном доме

Тушение пожара ведётся с 22:30 1 января и всю ночь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Сухом Логе тушат крупный пожар на ул. Милицейской. В трёхэтажном доме горит чердачное перекрытие и четыре квартиры на площади 500 кв. м. Известно о двух пострадавших.

Всего из дома было эвакуировано 40 жильцов. Для них развёрнут пункт временного размещения в ближайшей школе. Двое пострадавших госпитализированы в Центральную районную больницу с симптомами лёгкого отравления продуктами горения.

Тушение пожара ведётся с 22:30 1 января и всю ночь. На месте работают более 50 спасателей и 15 единиц техники. В 5:35 огонь был локализован, в 6:00 ликвидировано открытое горение. Сейчас продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.

"Тушение осложняется конструктивными особенностями дома – деревянными перекрытиями и пустотами между ними", – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.