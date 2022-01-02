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2 января 2022, 11:42

2 января в ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек

2 января в ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек

Водитель автобуса, по предварительным данным, уснул за рулём. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области

Утром 2 января автобус врезался в опору железнодорожного моста в Рязанской области. В результате ДТП погибли пять человек, ещё 21 пассажир пострадал.

Авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" Скопинского района. В междугороднем автобусе ехали более 50 человек. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 31 спасатель на 13 спецмашинах. 

"Для пассажиров автобуса развёрнут пункт временного размещения. В связи с ДТП на базе МЧС России открыта горячая линия 8-800-775-17-17", – сообщили в МЧС России.

Среди пострадавших есть дети. Водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением, уснул. Он числится среди погибших, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Областная газета Свердловской области

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