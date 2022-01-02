Евгений Куйвашев поручил подготовить жильё для погорельцев из Сухого Лога

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром в трёхэтажном жилом доме на ул. Милицейская в Сухом Логе. Для погорельцев подготовят жильё, их также ждут выплаты на первоочередные нужды.
Всего в доме, где этой ночью тушили крупный пожар, проживают 40 семей. Жильцы четырёх подъездов уже возвращаются в свои квартиры, им подключают коммуникации. В других двух подъездах, где проживают 75 человек, жилые помещения пострадали сильнее.
"Глава региона поручил развернуть пункт временного размещения для эвакуированных людей, а также подготовить жильё манёвренного фонда для их дальнейшего расселения. Также по поручению губернатора местные власти должны решить вопрос с выплатами на первоочередные нужды. Министерству общественной безопасности поручено оказать всю необходимую помощь профильным ведомствам при расследовании причин пожара", – сообщает департамент информполитики Свердловской области.
В Сухом Логе создан оперативный штаб. Специальная комиссия начала обследование дома, по итогам будет выдано заключение о состоянии пострадавших квартир и помещений.
Администрация города обратилась к предпринимателям с просьбой о формировании продуктовых наборов для пострадавших. Через соцсети организован сбор вещей.
Напомним, что пожар в многоквартирном доме Сухого Лога начался 1 января поздним вечером, спасатели боролись с огнём всю ночь. Установлено, что на площади 500 кв. м горели чердачное перекрытие и четыре квартиры. Двое пострадавших госпитализированы в Центральную районную больницу с симптомами лёгкого отравления продуктами горения.