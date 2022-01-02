В Берёзовском мужчина на Mitsubishi вырвал дверь подъезда из добрых побуждений

Теперь за причинённый ущерб мужчине грозит наказание. Фото: из паблика во "ВКонтакте" "Сила Берёзовского в людях"

В Берёзовском мужчина пришёл на помощь жильцам дома на Гагарина, 25, которые не могли попасть в подъезд. Утром 2 января он сел за руль Mitsubishi и вырвал тросом заблокированную после ДТП дверь.

Другие жильцы, мирно спавшие в это время в своих квартирах, испугались грохота и вызвали полицию. Видео, как мужчина выносит дверь с помощью троса ради дамы в шубе, распространилось в социальных сетях. Инцидентом заинтересовались ГИБДД и полиция.

Выяснилось, что дама в шубе на видео – владелица Mitsubishi перед этим перепутала педали газа и тормоза и въехала в дверь подъезда. В результате дверь заблокировалась, и жильцы не смогли попасть домой. Помочь вызвался мужчина, личность которого сейчас устанавливается. Он прицепил трос к двери, сел за руль и сдал назад. Теперь за причинённый ущерб ему грозит наказание, сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

"Личность данного водителя в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции, для того чтобы его опросить и принять обоснованное решение. В дорожной аварии люди не пострадали, женщина была трезва", – пояснили в ГИБДД.